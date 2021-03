O professor e a incansável busca pelo conhecimento

Compartilhe esta notícia:

O professor está sempre em busca do conhecimento e aperfeiçoamento da sua prática pedagógica. A teoria e a prática caminham juntas na formação e vivência docente, sem elas, o ofício de ensinar fica vazio, sem sentido.

A Secretaria de Educação preocupa-se sempre em levar formações de qualidade que busquem a reflexão da prática pedagógica a todos os seus profissionais e não foi diferente nesta última semana pedagógica, intitulada: “Desafios e possibilidades para a educação” onde a foi possível refletir sobre o que os profissionais da educação estão enfrentando ao longo desse um ano das unidades educacionais fechadas diante da pandemia.

Com palestras didáticas e temas essenciais para o momento, a Semana Pedagógica teve uma alta adesão dos profissionais de Araucária e de outros municípios. Nos chats do YouTube, pode-se constatar como momentos assim estimulam a troca de experiências e discussões para o aperfeiçoamento dos processos educativos.

A professora Serly Freitas, que atua nas escolas Werka e Pedro Biscaia, com 2º e 4º anos respectivamente, diz que “Mais importante do que nunca, neste momento, tivemos que reaprender a trabalhar com a criança. Atualmente fala-se muito em ensinar com amor, ter empatia, ver além das dificuldades do alunos, entender que eles são protagonistas da aprendizagem, ouvi-los, pois todos têm muito a ensinar, e que no ensino remoto, muito mais do que no presencial, estabelecer uma conversa com os alunos, famílias, seja por mensagem escrita ou falada, vídeos e até mesmo através das famosas figurinhas de incentivos é tão importante, pois esse vínculo família e escola não pode ser quebrado.

Assim, com jeitinho, estimulamos a realização das atividades, a contribuição para a aprendizagem, seja no meio que for.” Ela diz ainda que: “ O professor deve sempre estar estudando, se aperfeiçoando, é muito importante a formação continuada. As formações são necessárias para sairmos do automático e repensar, refletir em como aprender para melhor ensinar os alunos”. Nesta pandemia, a professora inovou suas aulas, seus materiais didáticos e desenvolveu um canal no YouTube para postar seus vídeos e encaminhá-los às famílias.

Já a professora Silvia Franco, do infantil V, da escola Juscelino Kubitschek relata que: “Sempre as famílias agradecem o carinho e as atividades fornecidas pela escola, as crianças aguardam ansiosas pelas histórias e músicas, se divertem e interagem com os irmãos e os pais, nos vídeos enviados via grupo de pais no whatsapp.” Ressalta ainda que: “O momento da semana pedagógica voltada às crianças/estudantes da rede foi muito importante.” Ela recebeu alguns desenhos que foram sugeridos para serem feitos ao término das atividades da Semana Pedagógica para as crianças e ouviu relatos dos pais que adoraram essa dinâmica, sugerindo que atividades assim fossem constantes.

Mais do que nunca a importância do professor na vida do estudante se faz presente. Quando esse profissional dribla as barreiras impostas, neste momento ímpar da educação mundial, mais uma vez demonstra o seu protagonismo na função do ensinar. Função esta que vai além da constante atualização, que é de suma importância a prática docente, mas acima de tudo, de fazer com que a criança/estudante tenha o sentimento de pertencimento, em saber que tem alguém, do outro lado da tela, que quer vê-lo bem!

Deixo a linda frase do professor Guilherme Gobbo, a todos os profissionais da educação que se superam dia a dia nesta missão de ensinar: “Você só existe para a criança por causa da sua aula, por causa do quê e como você ensina.”

Texto: Equipe Smed

Publicado na edição 1253 – 18/03/2021