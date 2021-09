O que está te impedindo de manter seu sorriso?

Implantes dentários podem restituir a arcada dentária e devolver o sorriso perfeito. Foto: divulgação

É indescritível o valor de um sorriso. Ele ameniza as dificuldades do dia a dia, alivia o stress, revela longevidade e ainda é capaz de fortalecer o sistema imunológico. Porém, ainda somos 16 milhões de brasileiros sem o principal componente ao sorrir: os dentes. Apenas 41,5% destes perderam todos pelo fator idade após os 60 anos (pesquisa Edelman Insigths). Os demais, entram em estado crítico por falta de prevenção. É alarmante se consideramos a realidade dos brasileiros que, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca de 55,6% não consultam com o dentista anualmente, resultando com o tempo em um sorriso incompleto.

Por isso, a perda de um dente é sim um motivo de alerta. A começar pela redução de 15 a 20% da capacidade mastigatória. Ações que deveriam ser naturais, passam a ser motivos de dificuldades como a trituração dos alimentos ou a digestão. Fragmentos maiores chegam ao estômago, impedindo-o de absorver os nutrientes por inteiro. A pessoa está mais passível de desenvolver problemas intestinais, gastrite e até úlcera porque não realiza com plenitude o primeiro passo do sistema digestivo, que é a mastigação. Também vale ressaltar que quem tem falhas na dentição, seja no arco superior ou arco inferior, tem a estrutura dos demais dentes comprometidos. Eles se desenvolverão irregularmente na tentativa de suprir a falta. A princípio, um dente fica maior que outro, frouxo, com raiz quase completamente solta. Devido à falta de proteção, há aumento de exposição A doenças bucais, além de fragilidade na estrutura óssea e infelizmente a tendência é a queda em sequência dos dentes restantes.

Por isso, os implantes dentários são os melhores e mais seguros tratamentos para a restituição da arcada dentária. Eles são capazes de realizar a correção sem provocar nenhuma deficiência estética ou funcional, e é o único método sem riscos de rejeição pelo organismo. Afinal, são inseridos pinos de titânio logo abaixo da gengiva, no osso maxilar, não sendo detectado pelo corpo como algo “anormal” devido as propriedades componentes do metal. De forma similar, o implante e a prótese são moldados para cumprir com perfeição a função deixada pelo dente natural.

Já faz alguns anos que os implantes possuem valores acessíveis para a população em geral, uma vez que muitos dos materiais que outrora eram produzidos e importados do exterior, agora são nacionais. Porém há muita desinformação sobre os procedimentos, aumentando a crença que implantes dentários é um risco cirúrgico muito alto. Segundo o Dr. Robert Divino de Oliveira, diretor clínico da Oral Unic Araucária, isto é um mito. “A odontologia teve avanços incríveis nos últimos anos, simplificando cada vez mais os procedimentos. Os índices de sucesso são de 98%, principalmente quando o paciente segue com disciplina as prescrições pós-operatórias. Nós temos o cuidado de ter um centro cirúrgico altamente preparado para lidar com qualquer risco que possa surgir. Desde o momento que inicia o tratamento o paciente não fica sem proteção de próteses provisórias no local onde receberá a prótese permanente. O implante dentário oferece praticidade, eleva a autoestima, possibilita um sorriso com segurança e melhora a mastigação com qualidade e eficiência. Não há motivos para deixar de sorrir, basta buscar o melhor tratamento para o seu sorriso. Este é o seu maior cartão de visita”, esclarece Robert.

