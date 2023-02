O que te faz morar aqui?

Janeiro se foi e com ele aquela sensação de que o primeiro mês do ano não terminaria nunca. A chegada de fevereiro marca – meio que no imaginário popular – o início “pra valer” do chamado ano novo.

Em Araucária, o mês de fevereiro é marcado também pela celebração do aniversário da cidade. Comemorado em 11 de fevereiro, a data voltará a ter neste ano de 2023 uma festa em sua homenagem. Acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro no espaço que tradicionalmente é o salão de festas araucariense: o Parque Cachoeira.

Também como já é tradição em Araucária, na semana em que se celebra o aniversário da cidade, O Popular publica seu caderno especial em alusão a data. Um suplemento que tem a missão de contar – sempre de jeitos novos – a história de personagens e momentos históricos de nossa Gentil Tindiquera.

Araucária é uma jovem senhora. Fará 133 anos! Menos de um século e meio de existência de uma das principais cidades do Paraná e do Brasil. Quem aqui mora tem motivos de sobra para comemorar. Tem motivos de sobra para agradecer. Nossa cidade tem sim seus problemas, como todos os municípios brasileiros os têm. Mas, acredite, o saldo pró viver em Araucária é dos mais positivos.

Nesta semana que antecede as comemorações da emancipação política de Araucária, convidamos a todos a refletir sobre o que mais te dá orgulho em morar aqui. Na próxima semana, convidaremos a todos a externar esse orgulho em nossas redes sociais para que possamos dividir essas razões com os nossos quase 170 mil habitantes.

De antemão, já os convidamos a reservar em sua agenda o próximo final de semana para que faça uma visita a festa de aniversário de Araucária. E quando estiver lá, visite o estande de O Popular. Teremos muito prazer em recebê-los.

Boa leitura!