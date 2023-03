Edilson Bueno: O sobe e desce entre as passagens de ônibus de Curitiba e Araucária

O Hissam aprecia certos mexericos pra apimentar seu dia a dia, e na política, um político cutucar o outro movimenta o noticiário da classe.

Desta vez, dia 28/02/2023, na mesma hora em que a prefeitura de Curitiba do prefeito Rafael Greca aumentava a passagem dos ônibus em R$ 50 centavos, a partir de 01/03, passando a custar R$ 6,00 reais na capital dos paranaenses, por aqui, o Popular on line anunciava em primeira mão que o Prefeito Hissam Hussein Dehaini abaixaria em R$ 25 centavos a passagem de ônibus locais, caindo a R$ 1,25 ou duas moedinhas como alfinetou o jornalista Waldiclei Barboza ao vivo. Este episódio me fez lembrar de outra passagem do cenário político local.

Reza a sabedoria popular que manda quem pode e obedece quem tem juízo, e na política onde a vaidade as vezes cega o sujeito, esta máxima não pode ser esquecida de modo algum, sob o risco do cargo ir pro beleléu sem que o sujeito saiba da real.

Nas relações políticas um subordinado jamais pode deixar o chefe em dúvida quanto aos feitos de seu próprio governo me dizia o André Marques. Imaginem o auxiliar gavolar um mérito em benefício próprio ao ponto de constranger o manda chuva. Assim toda vez que ele enxergasse o dito cujo ele iria pensar “vou ter que tomar esse cargo só para demonstrar autoridade, afinal é eu ou ele quem determina essas coisas!”. E será que foi isso que aconteceu com algum ex-secretário municipal?