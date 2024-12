OAB Araucária homenageia advogados Meftodio Odppis e Eleni Ribas Freire

No dia 17 de dezembro, a Sede da OAB/Araucária foi palco da Sessão Solene de Jubilamento em homenagem aos advogados Meftodio Odppis e Eleni Ribas Freire. O evento foi conduzido pela Presidente da Subseção de Araucária, Dra. Claudiana Fila Bolner, e contou com a presença da Diretoria, de membros do Conselho Subseccional e de familiares dos homenageados.

O jubilamento, considerado uma das mais altas honrarias da advocacia, é concedido a profissionais que completam 45 anos de atuação na área ou que atingem 70 anos de idade e 30 anos de carreira.

Durante a solenidade, Dra. Claudiana Fila Bolner destacou a importância do momento, enfatizando que o jubilamento é uma das cerimônias mais significativas realizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo ela, assim como o compromisso solene de novos advogados marca o início da carreira jurídica, o jubilamento reverência a dedicação e ética de profissionais que contribuíram para a advocacia e a sociedade ao longo de décadas.

“Que honra presidir a Sessão Solene de Jubilamento dos Advogados Meftodio Odppis e Eleni Ribas Freire!Que orgulho homenagear profissionais que durante tantos anos contribuíram de maneira muito significativa para a justiça, para a advocacia e para a sociedade, atuando com dedicação e ética.”, afirmou a Dra. Claudiana.

O evento foi marcado por homenagens e pela presença de familiares, reforçando o reconhecimento à trajetória dos advogados celebrados.