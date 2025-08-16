O Cartório de Registro Civil de Araucária divulgou o relatório dos araucarienses que faleceram nos últimos dias, tanto em Araucária, quanto em outras cidades, como Colombo, Curitiba, Campo Largo, Campina Grande do Sul e Adrianópolis. Ao todo, 33 pessoas foram citadas no obituário desta semana, onde dois óbitos são de anos anteriores.

A data em que mais pessoas faleceram foi o dia 06 de agosto, com o total de 6 óbitos. Maria Claudete Holtz Saliba foi a pessoa mais velha a falecer nesse dia, com 84 anos. Miguel Chezanoski foi a segunda pessoa mais velha, com 83 anos. O mais novo foi João Carlos dos Santos, que estava completando 33 anos no mesmo dia em que faleceu.

Tabela de Óbitos
Nome Data Nasc. Data Óbito
CLAUDINEI DE LIMA RAMOS 10/08/1982 28/07/2025
DIRLENE DARCI TRUSZ 11/09/1948 31/07/2025
MANOEL BENEDITO CARLOS 17/02/1934 31/07/2025
LUIZ CAETANO DA SILVA 02/02/1941 01/08/2025
JOÃO TORRES 02/05/1955 02/08/2025
RENATO DA SILVA 18/08/1987 01/08/2025
ROSALVO ALVES RODRIGUES 08/10/1951 02/08/2025
MARIA DAGUIES LUCATELLI MELONARI 31/01/1932 03/08/2025
ETELVINA ALVES DA SILVA 20/03/1944 03/08/2025
FRANCIELE FELIX DE SOUZA 22/05/1991 02/08/2025
FILIPI RAEL FAVACHO 26/07/2026 26/07/2025
ESTEVÃO WALFRIDO DE PAULA WAGNER 07/09/1954 04/08/2025
ROSA ZORAIDA FLORES 01/03/1953 05/08/2025
ROSELI SOUZA DE LIMA 19/03/1945 21/07/2025
KAZUO SUGUYAMA 15/02/1952 06/08/2025
GLACI BATISTA LEAL 10/10/1946 06/08/2025
LUCIANE APARECIDA RODRIGUES DE CASTRO 25/11/1975 05/08/2025
MIGUEL CHEZANOSKI 04/01/1942 06/08/2025
JOÃO CARLOS DOS SANTOS 06/08/1992 06/08/2025
MARIA CLAUDETE HOLTZ SALIBA 29/05/1941 06/08/2025
EDSON LUIZ DOS ANJOS 14/07/1969 06/08/2025
VALDELICE BATISTA DOS SANTOS 22/02/1946 30/10/2023
ROSA SCHERREIER ZITHOVSKI 09/08/1951 07/08/2025
BIANCA DE LIMA ALVES 16/03/1998 07/08/2025
JOSÉ MARQUES ABREU 17/11/1940 10/08/2025
JOÃO MARIA DE SOUZA 27/02/1947 08/08/2025
CLAUDIMIRA RODRIGUES DA SILVA 19/09/1942 10/08/2025
MARLENE PERIOTTO TAMBANI 01/10/1965 10/08/2025
ANGELITA DOS SANTOS RIBEIRO 14/03/1965 08/12/2021
JOSÉ CARLOS SANTIAGO DA LUZ 06/04/1967 11/08/2025
WAGNER GREGORIO FUSQUERI DA SILVA 24/09/1991 10/08/2025
AMÉLIA GAVLETA PEDROZO 28/08/1943 11/08/2025
EDUARDO FELIPE DOS SANTOS 04/12/1959 12/08/2025