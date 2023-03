Obra de contenção de córrego na marginal da BR-476 deve durar mais algumas semanas

Quem trafega pela marginal da Rodovia do Xisto, bem próximo à Churrascaria Cristal, já deve ter reparado que o trânsito na região anda complicado. Isto porque, já há algumas semanas, a Prefeitura iniciou no local uma obra para garantir a estabilidade do córrego que recebe as águas pluviais canalizadas ao longo da BR476.

A realização dessa obra estava prevista na licitação para pavimentação das ruas do bairro Sabiá, que já está em execução, mas teve que ser acelerada em razão das fortes chuvas que caíram sobre Araucária ao longo deste ano.

Com as obras em andamento, o trecho da pista da marginal compreendido entre a esquina da Churrascaria Cristal e a rua São Vicente de Paulo foi fechado no último final de semana. Assim, os motoristas que acessavam a Rodovia do Xisto pela São Vicente estão tendo que virar à esquerda na Travessa Santos Dumont (onde fica o Teatro da Praça) para pegar A BR em sentido a Curitiba.

Da mesma forma, quem vinha para o Centro da cidade pela marginal (nas proximidades do PROCON) está tendo que descer pelas ruas Anastácio Flizikowski ou Coudelaria Tindiquera para chegar até a rua Papa João Paulo XXIII e vir para a região Central. Porém, quem opta por este trajeto também não tem vida fácil. Isto porque as três vias também estão inclusas no pacote de revitalização asfáltica. Logo, o jeito é – por enquanto – evitar ao máximo trafegar pelo bairro Sabiá. Mas a boa notícia é que, quando concluído todo esse trabalho, o bairro terá asfalto definitivo e novinho em folha.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Obras Públicas, estão sendo investidos na revitalização do bairro Sabiá algo em torno de R$ 9,3 milhões. A responsável pela execução dos serviços é a Construtora CTG. O pacote inclui a revitalização completa das ruas Anastácio Flizikowski, Papa João Paulo XXIII, Capitão Aristóteles Moreira, Álvaro Linhares Elke, Catarina Tyrka, Aleixo Wzorek, Izidoro Klichowicz e Orlando de Paula Souza. Ao todo, a extensão de ruas a ser pavimentada é de 1.800 metros. Os serviços incluem ainda terraplanagem, drenagem, meios-fios e capa asfáltica do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), o chamado asfalto definitivo.

A previsão é que a conclusão dos trabalhos aconteça no segundo semestre deste ano. Os serviços de drenagem e contenção dos córregos, porém, devem ser finalizados bem antes disso. Conforme a SMOP, são essas contenções do córrego que vão garantir a estabilidade dos taludes e das pistas, trazendo mais segurança aos usuários. Do total investido na revitalização da infraestrutura viária do bairro Sabiá, 33% diz respeito a esses serviços. Ou seja, algo em torno de R$ 3 milhões.

Obra de contenção de córrego na marginal da BR-476 deve durar mais algumas semanas 1 Obra de contenção de córrego na marginal da BR-476 deve durar mais algumas semanas 2

Edição nº.1353