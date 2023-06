Obra de pavimentação da rua Miguel Ciulik inicia nos próximos dias

Em publicação no Diário Oficial do Município, na última quarta-feira (07/06), a Prefeitura de Araucária informou que as obras de pavimentação do trecho dois da rua Miguel Ciulik, localizada em Fundo do Campo, devem começar nos próximos dias. O novo trecho a ser pavimentado tem 3.237 metros de extensão.

A Miguel Ciulik faz a ligação entre a rua Olivir Cabrini, na região da capela do Capinzal, e a rua Pedro Euzébio Lemos, que dá acesso ao Tietê. Assim como ocorre com o trecho 1 da via, os serviços incluem terraplenagem, preparo da base e sub-base, revestimento, meio-fio, sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

Os motoristas que costumam passar pela região, devem estar atentos para escolher vias alternativas ao longo do período de obra dos dois trechos.

Foto: Carlos Poly/SMCS.