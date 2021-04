Obra de revitalização do Complexo do CSU já foi 80% concluída

O CSU está sendo transformado em um grande espaço de esporte e lazer para toda a comunidade araucariense. Foto: Marco Charneski

As obras de revitalização do Complexo Social Urbano – CSU estão entrando na reta final. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, cerca de 80% dos serviços já foram concluídos e a previsão de entrega é para dezembro deste ano, conforme havia sido previsto no cronograma inicial. De acordo com a SMOP, houve apenas um pequeno atraso nas etapas, em decorrência da pandemia e de adequações no telhado, que passou a ser feito com chapas de ferro. As alterações foram aprovadas pelo Ministério da Cidadania e Caixa Econômica Federal (fiscal da obra).

O CSU possui quatro piscinas, sendo duas infantis, uma grande e outra média, esta última está sendo coberta e aquecida. A piscina coberta contará com atividades de hidroginástica e natação, ofertadas à comunidade, com horários ampliados diariamente, além de melhor aproveitamento das quadras externas, agora com a cobertura, expandindo as modalidades esportivas como futsal, vôlei e handebol. O novo complexo do CSU ganhou ainda uma pista de corrida de 600 metros e uma pista de caminhada ao lado. Um extenso gramado servirá como área de piquenique e os pets terão um espaço só para eles.

Quando ficar pronto, todo esse conjunto será integrado à Praça da Bíblia, e será transformado em um grande espaço de lazer, cultural e esportivo para a população. O complexo contará com um portal e travessia elevada na Rua Carlos Hasselmann, que também terá parte transformada em calçadão, além de um amplo estacionamento. Toda a área receberá iluminação em LED, será construída uma quadra de tênis, duas quadras de squash e duas canchas de bocha. A pista de skate também será repaginada e a cancha de areia será reformada com ampliação de arquibancadas.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021