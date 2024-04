Obra do araucariense Itamar Derevecki vira audiolivro gratuito no Spotify

O livro “Pingo D’água – Faltam algumas gotas para tudo acabar”, escrito pelo araucariense Itamar Derevecki e lançado oficialmente em junho de 2021, acaba de ser disponibilizado no Spotify como audiolivro gratuito. E é muito simples ter acesso à publicação: basta pesquisar pelo título do livro no aplicativo e apertar o play no primeiro capítulo. Os 11 capítulos já estão disponíveis.

Itamar começou a trabalhar na produção do livro em 2014, de forma manuscrita, e a obra chegou à versão já publicada sete anos depois com auxílio de suas filhas Raquel e Ruth Derevecki, e de alguns voluntários. Este ano, para que o livro tenha um alcance de público ainda maior, o amigo do escritor, o professor Paulo Juarez, transformou o material em audiolivro, que já está sendo distribuído nas plataformas digitais.

Homenagem

Essa importante contribuição que Itamar deu à literatura e também seu exemplo como empresário e cidadão araucariense preocupado em ajudar o próximo, fez com que ele recebesse recentemente uma homenagem na Câmara Municipal de Vereadores. O vereador Irineu Cantador, autor da Moção de Aplauso, disse que o empresário e escritor Itamar merece ser reconhecido pelo trabalho realizado há mais de 35 anos na cidade de Araucária, por sua atuação voluntária na Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – ADRA, e também pela sua importância para o desenvolvimento do município devido à sua atuação como empresário.

Uma vida exemplar

Itamar Derevecki completou 71 anos em 2024. Ele nasceu na cidade de Palmital, interior do Paraná, e reside em Araucária desde a década de 80. É filho da professora Antonina Clementina, hoje com 94 anos, e do mestre de obras Daniel Derevecki, em memória. Familiares de Itamar Derevecki o descrevem como uma pessoa humilde, pronto a aconselhar quem o procura e sempre preocupado com o bem-estar de quem o rodeia.

Motorista, empresário e exímio contador de histórias, atuou na década de 1990 dirigindo o caminhão que distribuía frutas, verduras e louças para centenas de famílias carentes beneficiadas pela antiga ADRA, da Igreja Adventista do 7º Dia. O trabalho tinha o apoio da prefeitura de Araucária, e Itamar atuou no projeto por cerca de 10 anos.

Mais tarde, se dedicou ao comércio de peças na cidade e ficou conhecido pela sua perseverança, começando o negócio no quintal de casa, passando para uma loja organizada na Avenida Archelau de Almeida Torres e, depois, para um grande barracão na Rodovia do Xisto. A empresa permaneceu sob sua direção por mais de 20 anos, tempo em que Seu Itamar também se tornou conhecido como um bom contador de histórias. Alguns clientes, inclusive, visitavam a loja Pesadão Auto Peças somente para ouvi-lo.

E foi essa característica de contador de histórias que o levou a escrever e publicar o livro Pingo D’Água.

Obra Pingo D’Água

De forma breve e envolvente, a publicação apresenta a história de dois personagens, que prendem a atenção do leitor e o faz embarcar em uma viagem pela história atual e futura do planeta Terra. As informações têm referências na Bíblia e no livro O Grande Conflito, e proporcionam conhecimento de forma leve, cativante e que traz esperança. Esse último, inclusive, é o principal objetivo de Itamar ao escrever essa obra e ao realizar todos os trabalhos que desempenhou até aqui.

Se você ficou interessado em conhecer a cativante história do livro “Pingo D’água – Faltam algumas gotas para tudo acabar”, de Itamar Derevecki, e deseja adquiri-lo na forma física – pelo valor promocional de R$ 29,90 – entre em contato pelo telefone 41 99917-4897.