Obras da cobertura da quadra do Colégio Joana Gurski vão iniciar nos próximos dias

A obra para cobertura da quadra poliesportiva do Colégio Estadual do Campo Joana Gurski, na área rural de Rio Verde Acima, terá início nos próximos dias. A reunião de partida para sua execução aconteceu no dia 22 de junho, no Instituto Fundepar, antes disso, no dia 14 de março, a direção da escola havia acompanhado, na sala de licitações do Instituto, a abertura dos envelopes das empresas concorrentes para execução dos trabalhos.

Até este momento, já foram feitos os serviços de engenharia e também o isolamento da área de obras, visando garantir a segurança da comunidade escolar. Segundo o Instituto Fundepar, a previsão de término é para o final deste ano e os recursos, no valor de R$ 660.259,24, é todo proveniente do governo estadual.

A direção do colégio lembrou que um primeiro projeto para cobertura e serviços de acabamento na quadra tinha sido iniciado em 2014, mas não foi pra frente. “Com esse novo projeto, a quadra vai receber cobertura, além de outras benfeitorias e ainda será feita uma adequação do portão, dentro dos padrões de acessibilidade”, comentou a diretoria Annelise Ritter Wiedmer. Ela disse ainda que em breve os estudantes terão um espaço seguro e adequado para a prática de atividades físicas, esportivas, culturais, entre outras.

Edição n. 1370