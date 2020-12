Obras de asfalto no Capela Velha testam a paciência dos moradores

Compartilhe esta notícia

Obras estão paradas, mas uma nova empresa deverá assumir os serviços em breve. Foto: Marco Charneski

As obras de asfalto nas ruas do jardim Ipês, no Capela Velha, já viraram uma espécie de “novela” para os moradores. Eles se dizem desacreditados de que um dia os serviços possam ser concluídos. “Não falo somente por mim, mas por muitos moradores aqui do bairro. Nas ruas Francisco Skraba, Arnaldo Borba e Padre João Palka, a Prefeitura iniciou o asfalto em 2019, com a promessa de finalizá-lo em 2020. Os serviços iniciaram exatamente nas ruas mencionadas, porém, o que se vê hoje é um retrato do abandono, uma obra inacabada, com mato tomando conta dos meios fios e das calçadas quebradas”, relatou um morador.

Outra pessoa que reclamou disse que na esquina das ruas Arnaldo Borba com a Francisco Skraba, é praticamente impossível passar com o carro, pois uma rede de esgoto foi colocada no meio da rua e está dificultando o acesso. “Com as chuvas recentes, o que tinha de pedra foi levada, rebaixando a rua, por isso a rede de esgoto acabou ficando em um nível superior e bem visível. Antes pelo menos tínhamos o antipó, mesmo que precário, e agora convivemos com o abandono das obras e o desgaste”, denunciou.

Sobre o problema, a Prefeitura explicou que de fato foi aberto um processo de rescisão de contrato devido ao atraso das obras. Explicou ainda que a empresa que foi a segunda colocada na disputa na licitação deverá ser chamada.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1242 – 10/12/2020