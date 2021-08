Obras de melhorias na Victor do Amaral começaram e deixam trechos da via interditados

Foto: Carlos Poly

A Avenida Doutor Victor do Amaral, uma das vias mais importantes de Araucária, começou a receber obra de recape na última terça-feira, 17 de agosto. Com isso, conforme o andar da obra, haverá interdição da via em trechos específicos. A região do recape já havia recebido os preparativos na semana passada (fresagem), mas, por questão do clima, só hoje foi possível iniciar o recape. Um trecho da rua Rodolpho Hasselmann, via que cruza a Victor do Amaral, também receberá recape.

De início, a obra de recape será feita no trecho compreendido entre a av. Manoel Ribas até a rua Rodolpho Hasselmann. Em seguida, o recape será feito na subida para a praça Dr. Vicente Machado e em parte do entorno da praça.

A Prefeitura de Araucária entende que essas obras podem causar transtornos momentâneos à população, mas pede a compreensão dos motoristas, pois essa é mais uma das melhorias na cidade que certamente beneficiará os munícipes.

Texto: PMA