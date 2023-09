Obras de pavimentação na rua Wadislau Furman estão em andamento

A região do Camundá está com ações de pavimentação em andamento, trata-se de uma obra muito aguardada pela comunidade local, serão cerca de 800 metros de obra na rua Wadislau Furman, nas redondezas da igreja que existe no local. Neste caso, os serviços estão ocorrendo com equipe própria da Prefeitura e para aumentar a segurança da via, o projeto incluiu o alargamento de alguns trechos.

De acordo com a Secretaria de Obras (SMOP), aproximadamente 450 metros de pavimentação ocorrem em um trecho no sentido Contenda e outros 350 metros são no sentido Guajuvira. Como em outras obras, há orientação para que condutores de veículos, se puderem, evitem a região durante o período de obra.

Foto: João Aroldo Rocha