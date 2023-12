Obras de revitalização da Avenida dos Pinheirais causam diversas mudanças no trânsito do entorno da Av das Araucárias

A partir da próxima terça-feira, 05 de dezembro, a avenida dos Pinheirais e seu entorno passarão por importantes intervenções no trânsito. Essas alterações estão sendo implementadas para adequar o fluxo viário, uma vez que em breve a avenida será alvo de uma extensa e complexa obra de revitalização do pavimento, passeio e drenagem. Segundo o Departamento de Trânsito, as modificações visam mitigar os transtornos decorrentes das obras, e para isso, algumas ruas na região terão seus sentidos alterados.

Uma das mudanças ocorrerá no cruzamento da avenida dos Pinheirais com a avenida das Araucárias, próximo à Imcopa, nesse ponto, aqueles que seguem em direção a Curitiba deverão utilizar a rua Curió, por meio do novo acesso criado. O retorno permanece no mesmo trajeto, e o acesso à avenida dos Pinheirais será interditado. Para quem se dirige a Araucária, será necessário acessar o bairro também pela rua Curió.

Importante destacar que a rua Curió terá sentido único da avenida das Araucárias até a rua Joani Cabrini. O acesso da rua Joani Cabrini, entre a Curió e a avenida dos Pinheirais, passará a ter sentido único, assim como o acesso da avenida das Nações, entre a avenida dos Pinheirais e a rua Curió.

O Departamento de Trânsito informou que será implantado o binário da avenida das Nações no trecho entre as ruas Curió e Antônio Mikosz/Célio José Franceschi. Além disso, o antigo acesso será fechado, e em breve, obras serão realizadas para criar uma área de retorno.

Complementando as alterações na região, a rua Martins Deda terá sentido único da avenida das Nações até a rua Francisco Skraba.

Foto: Carlos Poly.