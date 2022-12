Obras de revitalização da pracinha do Thomaz Coelho começa nos próximos dias

Para a felicidade da população, as obras de revitalização da Praça Alberto Markowicz, no bairro Thomaz Coelho, começará nos próximos dias. Na última terça-feira (20) foi publicado o contrato no Diário Oficial. Devido a dificuldades com a ausência de empresas nas tentativas anteriores, o processo teve que ser refeito, o que causou o atraso na contratação da empresa que executará a obra. O foco principal da obra é a melhora na iluminação, nas atrações para crianças e idosos, e na quadra que já existe no local.







O que atualmente é uma quadra de areia da comunidade será transformado em uma quadra coberta com grama sintética. Esta estrutura contará com arquibancada e vestiário. Esse espaço ficará sob gestão da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), que estuda a possibilidade de implantar uma escolinha para as crianças da comunidade. Próximo à quadra, haverá um parquinho infantil (com carrossel, balanço, escorregador, gangorra e labirinto) e também uma academia da terceira idade.

Outra importante melhoria no local é na iluminação pública, já que a praça, onde também fica o CMEI Maria Ferreira de Lima, contará com postes de iluminação em todo o seu contorno. A requalificação das calçadas (respeitando a acessibilidade) e a implantação de bancos também estão previstos no projeto desenvolvido pela equipe da Secretaria de Planejamento.