Obras do Complexo do CSU estão com o cronograma atrasado

Previstas inicialmente para serem concluídas em dezembro de 2021, as obras do Complexo Social Urbano – CSU, no bairro Fazenda Velha, estão com o cronograma atrasado. Em reportagem publicada em abril daquele ano, O Popular mostrou que as obras já haviam sofrido um pequeno atraso, porém estavam dentro do prazo previsto, com 80% dos trabalhos já concluídos. No entanto, um ano e cinco meses depois, a obra ainda não foi entregue à população.

A Secretaria Municipal de Obras informou que o atraso se deu devido à necessidade da revisão em alguns projetos da obra. Entretanto, alegou que os serviços estão dentro do prazo de execução. A SMOP explicou ainda que nos últimos meses, a construtora que está executando a obra concentrou os serviços na reforma interna do Centro de Treinamento, ao lado da piscina, e nas últimas duas semanas, na execução das fundações do novo banheiro e bicicletário que estão sendo construídos. Disse também que não houve qualquer registro de paralisação dos serviços.

O CSU possui quatro piscinas, sendo duas infantis, uma grande e outra média, a última ganhou cobertura e aquecimento. A piscina coberta receberá atividades de hidroginástica e natação, abertas à comunidade. A obra também proporcionou melhor aproveitamento das quadras externas, agora com a cobertura, expandindo as modalidades esportivas como futsal, vôlei e handebol. O novo complexo do CSU ganhou ainda uma pista de corrida de 600 metros e uma pista de caminhada ao lado, além de um extenso gramado, que servirá como área de piquenique, com espaço exclusivo para pets.

Quando concluído, esse conjunto será integrado à Praça da Bíblia, e será transformado em um grande espaço de lazer, cultural e esportivo para a população.

