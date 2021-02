Obras do Complexo Esportivo Tupy estão em andamento

Compartilhe esta notícia

Prefeitura garantiu que o Complexo Esportivo deverá ser entregue nos próximos meses. Foto: Marco Charneski

As obras do Complexo Esportivo Tupy, localizado na rua das Orquídeas, no bairro Campina da Barra, começaram no ano de 2014 e início de 2015, e quase 6 anos depois, ainda não foram concluídas. A previsão inicial da Prefeitura era de que o “estádio do Tupy”, como foi batizado pela comunidade, ficasse pronto em 2016. Porém, o prazo não foi cumprido por uma série de motivos, entre eles a troca de gestão, irregularidades na edificação, abandono e ataque de vândalos, e a necessidade de uma nova licitação, para poder finalmente “tocar” pra frente os serviços. Diante de todos esses percalços, o tempo foi passando e a obra foi atrasando cada vez mais.

A boa notícia é que atualmente as obras estão em andamento, com a execução e revestimento da arquibancada, acabamento externo da edificação e instalações elétricas. Segundo a Prefeitura, a obra não foi paralisada ao longo do contrato vigente e deve ser concluída em junho deste ano. Também não ocorreram mudanças no projeto do complexo.

Quando pronto, o complexo contará com campo de futebol e arquibancada, sanitários e vestiários, pista de skate e de caminhada, academia de calistenia e também para a 3ª idade, playground, salas fechadas para atividades multidisciplinares e áreas de estacionamento. O custo da obra contratada é de R$ 964 mil, dos quais, 50% já foram executados. A obra é executada com recursos próprios do município.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1247 – 04/02/2021