Obras e reformas em unidades educacionais melhoram qualidade no atendimento

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Educação e em parceria com outras secretarias, realizou melhorias e construiu novas estruturas educacionais, visando garantir uma educação com mais qualidade e atender mais crianças na fila de espera. Seguindo a prioridade de corrigir um déficit que havia na educação, a Prefeitura recentemente entregou importantes unidades, como o CMEI Alice Montrezol, CMEI Plínio, ampliação do CMEI Verônica Hass, Escola Municipal Profª Egipciana (integral) e Escola Municipal Profª Nadir.

Ainda este ano, estão previstas as entregas das seguintes obras: ampliação e reforma da Escola Municipal Ayrton Senna, construção do novo CMEI Maria de Lourdes (Iguatemi), Escola Municipal Profª Eglé e Escola Municipal Jacomel (integral). Em andamento e com previsão de entrega para o início de 2025, estão a Escola Municipal João Sperandio, Escola Alderico e Escola Municipal Marcelino. Além disso, a Escola Municipal Ibraim encontra-se em processo licitatório, e em breve será lançado o edital para o CMEI Ivane (Vila Angélica).

“Estamos comprometidos com a reestruturação da rede de ensino, garantindo não apenas a ampliação das unidades escolares, mas também a qualidade do atendimento oferecido. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente educacional cada vez mais adequado e inclusivo para nossos estudantes,” afirma Adriana Palmieri, secretária de Educação.

Ela também agradeceu a dedicação e o comprometimento de todos, os quais foram essenciais para que essas mudanças ocorressem de maneira eficiente e organizada. “Agradecemos imensamente pela colaboração e pelo trabalho árduo de cada um de vocês”, destacou a secretária.

