As obras de duplicação da PR-423, em uma extensão de 26km, que liga Araucária a Campo Largo, estão em ritmo acelerado e essa semana avançaram para o perímetro urbano de Araucária, mais especificamente entre o viaduto da Gerdau na rua Cesário Furman com a Avenida das Nações, onde será construída uma imponente rotatória. Os trabalhos das equipes iniciaram no dia 18 de agosto e a previsão para a conclusão total é fevereiro de 2027.

Por conta disso, os motoristas que costumam utilizar a rodovia devem redobrar a atenção e trafegar com muito cuidado, principalmente nos trechos onde os serviços estão ocorrendo.

Segundo a Via Araucária, concessionária que administra a PR-423, nesse momento as máquinas e as equipes trabalham sem parar na supressão vegetal, que nada mais é do que a etapa inicial e necessária em obras de duplicação de rodovias para remover a vegetação que está no local da futura pista. Tudo isso com autorizações ambientais e tomando cuidado de não comprometer a fauna existente.

Em alguns trechos já foi implantada uma sinalização visando delimitar a largura da via. “Nessa fase, estão previstos sete dispositivos de segurança, com estruturas, equipamentos e sinalizações que serão instalados ao longo da via para garantir fluidez e organização do trânsito”, explica a concessionária.

A Via Araucária informou também que fará a comunicação antecipada de desvios e interdições que possam impactar nos trajetos de ônibus e outros veículos, com croquis detalhados e sinalização no local.

Também irá divulgar todas as intervenções previstas no trecho com pelo menos uma semana de antecedência, por meio dos seus canais oficiais: WhatsApp, Instagram e website.

