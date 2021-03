Ocupantes do Palio que matou irmãos Rybinski confessam que estariam participando de racha

Compartilhe esta notícia:

Os ocupantes do veículo Palio 1.8, de cor amarela, que causou o trágico acidente na noite deste sábado, 27 de fevereiro, no cruzamento da Avenida Archelau de Almeida Torres com a rua Capivari, no bairro Costeira, confessaram que naquele dia participavam de um “racha”.

O Palio atingiu em cheio o Fiat Strada, onde estavam os irmãos Carlos José Rybinski, 45 anos, e Moacir José Rybinski, 40 anos, que no momento retornavam de um serviço e seguiam para a casa do pai, a poucas quadras do local. Os dois morreram na hora.

O trio prestou depoimento nesta segunda-feira, 1º de março, no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, onde estão internados com ferimentos graves, mas sem risco de morte. De acordo com o apurado por nossa reportagem, quem dirigia o veículo era Lucas Leonardo de Lima Ribeiro, 24 anos. Também estavam no veículo outras duas pessoas, identificados como Ivan da Silva e Alisson Gonçalves Boldori.

Ainda conforme apurado pelo O Popular, os três estavam numa festa e haviam consumido bebida alcoólica. Em determinado momento, eles decidiram siar para comprar mais bebida e Lucas quis ir dirigindo o Palio, que não era dele e sim de Alisson, que é seu sobrinho.

No depoimento, tanto Alisson quanto Ivan teriam dito que Lucas já saiu dirigindo em alta velocidade. Inclusive, teria furado um sinal vermelho bem antes do momento em que a colisão aconteceu. Os passageiros do Palio afirmaram que a todo tempo pediam para Lucas ir mais devagar, mas que ele não atendeu aos pedidos.

Eles disseram ainda que, em certa altura da Archelau, o veículo Cruze, de cor preta, emparelhou com o Palio e já iniciaram um racha, que só terminou com a colisão que matou os irmãos Rybinski.

Ocupantes do Cruze identificados

A equipe de investigação da DP também identificou o veículo da marca Cruze, de cor preta, que teria participado do racha. No carro estariam um casal de namorados. O rapaz dirigia e a namorada estava no banco do passageiro. O advogado de ambos já entrou em contato com a Delegacia e eles são esperados para depor ainda nesta segunda-feira.

Lucas Leonardo de Lima Ribeiro, 24 anos, era quem dirigia o Palio