Oficina de confecção de bonecos é uma das atrações da programação semanal do É Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Araucária (SMCT) divulgou a programação cultural que será transmitida pela nesta semana em suas redes sociais (link CLIQUE AQUI). Os materiais farão parte da programação da SMCT, escolas e espaços públicos pelo período de 24 meses e integram o projeto “É Cultura”. Esse acervo cultural é referente às contratações realizadas via Lei Aldir Blanc, que permite subsídio ao setor cultural por meio do decreto federal 10.464/20. A agenda de cada semana será divulgada conforme a realização dos sorteios para apresentação.

– 19/01 (terça-feira) Palestra: O Teatro como desenvolvedor da empatia

Palestrante: Vânia Gomes de Franco

A palestra “O Teatro como desenvolvedor da empatia” aborda e discute o teatro e seus benefícios para o desenvolvimento da empatia e como contribuem para a construção das habilidades que não estão diretamente ligadas ao conhecimento e capacidade técnica, mas que podem influenciar tanto quanto nos resultados de um trabalho. Essas habilidades são conhecidas também como “soft skills”.

O foco será a relação entre o trabalho teatral e essas 5 habilidades:

1. Solução de problemas;

2. Pensamento crítico;

3. Criatividade;

4. Empatia;

5. Bom senso e tomada de decisão.

– 21/01 (quinta-feira) Oficina de confecção de bonecos em jornal e dicas de manipulação

Oficineira: Ana Paula Frazão

A oficina visa capacitar o participante para a criação de formas a partir de um material simples.

Podendo ser usadas em aulas, contações de histórias, apresentações artísticas e atividades extracurriculares. Ainda serão tratados temas, como: o teatro de animação, a manipulação de bonecos, a diversidade de tipos de bonecos existentes, outros materiais e outras possibilidades de acabamentos.

– 23/01 (sábado) Apresentação Cultural com André De Barros

André de Barros Rosa vai apresentar no próximo sábado(23) a sua coletânea de 4 músicas, sendo elas: MINHA METADE, NOITES DE PRAZER, O MAIOR AMOR DO MUNDO e INTERVALO.

O artista começou sua carreira na música sertaneja, formando a dupla Wesley e André. Em 12 anos de dupla levaram o nome de Araucária pelo Brasil, em diversos festivais da canção conseguindo muitos troféus (cerca de 80 no período de 2016 a 2019).

Texto: PMA