Oftalmologista orienta sobre como identificar problemas de visão em crianças

O problema de visão é algo sério, seja qual for o tipo de dificuldade ou idade que a pessoa tiver. Se não tratado corretamente e precocemente, pode se tornar um problema mais grave. Em relação às crianças, a atenção deve ser redobrada, já que elas não sabem como identificar ou informar quando possuem algum incômodo nos olhos.

A doutora Karine Horta, oftalmologista da Clínica São Vicente, explica que os problemas relacionados ao grau de visão, como astigmatismo, hipermetropia e miopia, são as maiores dificuldades que as crianças enfrentam, e podem afetar os dois olhos ou apenas um. Pais, responsáveis e professores devem ficar atentos aos sinais que as crianças apresentam, como apertar os olhos para enxergar o quadro ou para ler algo, cair com facilidade, dor de cabeça, esfregar muito os olhos e/ou se aproximar muito das telas.

Foto: Divulgação. Doutora Karine explica que problemas de visão podem afetar outras áreas da vida da criança.

Segundo a médica, esses problemas de visão também podem afetar outras áreas. Nas crianças, por exemplo, podem ocorrer mudanças no comportamento e no aprendizado, como a irritabilidade e a falta de concentração. Além disso, o problema visual pode ter influência negativa na parte emocional dos pequenos.

“A partir dos 3 até 9 anos, a criança já tem indicação de ser avaliada pelo oftalmologista, porque é o período de formação da visão e do desenvolvimento cerebral da capacidade de enxergar. Após esse período, não conseguimos mais corrigir certos problemas e a criança poderá ficar com deficiência para sempre. Claro, se os pais sentirem a necessidade, podem trazer antes, mas entre 3 a 9 anos é a idade limite para que diagnosticarmos o grau nas crianças. Além disso, é importante que os pais as levem independentemente da queixa porque nessa idade, normalmente, as crianças não se queixam de problemas nos olhos, mesmo que tenham algum”, orienta a doutora Karine.

Ela também recomenda que a criança realize consultas com o oftalmologista de seis em seis meses, ou no máximo uma vez por ano, apresentando alguma queixa ou não. “É comprovado cientificamente que o excesso de tela – acima de três horas por dia, pode causar aumento de miopia, seja qual for a idade da pessoa. Além disso, o excesso de tela impede a evolução de outras capacidades, como por exemplo, concentração e raciocínio”, destaca.

A orientação para os professores é que, caso um aluno apresente dificuldades e ainda não esteja usando óculos, o posicione mais centralizado e nas mesas da frente, além de ampliar a letra das atividades. “Problemas visuais na maioria das vezes são hereditários, então, a única maneira de prevenir é levar ao oftalmologista com frequência”, finaliza a médica.

Serviço

A Clínica São Vicente está localizada na Rua São Vicente de Paulo, n.º 250, no Centro. Os telefones para contato são: (41) 3552-4000 ou WhatsApp: (41) 98780-1440.

