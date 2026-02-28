Há cerca de dois dias, o gatinho Manteiga escapou de sua casa, no Centro, proximo ao Colegio Szymanski, e não voltou mais. Manteiga é um gatinho adulto laranja, bastante dócil e tem pintas pretas na boca. O animal foi adotado recentemente, então estava em processo de adaptação quando escapou.

Sua tutora esta bastante preocupada e pede ajuda da população para encontrar seu gato.

Qualquer informaçao sobre seu paradeiro pode ser enviado através do telefone (41) 99891-3678.