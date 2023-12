Onde está Pandora? Dona de gatinha desaparecida pede ajuda para encontrá-la

A Pandora, que mora com sua família na ocupação Arco-íris, na região do Capela Velha, desapareceu da sua casa na última sexta-feira (15) e não voltou até o momento.

Sua dona está desesperada para encontrá-la, pois além de ser a gatinha da família, Pandora ainda é muito pequena. Ela tem pelos clarinhos com alguns detalhes pretos nas patas, focinho e orelhinhas e também está com um pequeno machucado na região do pescoço.

Ela é muito dócil e brincalhona, mas, como a maioria dos gatos, se assusta facilmente, então sua dona está bastante preocupada. Caso você tenha visto a Pandora ou recolhido ela para cuidar, entre em contato com a Carol, através do telefone (41) 99977-0014.