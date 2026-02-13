No início da tarde da última quinta-feira (12), uma cachorrinha desapareceu no bairro Fazenda Velha.
O animal saiu correndo da rua Olga Cantador, próximo ao Detran.

Roberta é uma cachorrinha de porte pequeno/médio, com pelos curtos e pretos. Ela é microchipada e, no momento em que fugiu, não usava coleira.

Roberta é companheira de um garotinho de 8 anos, que está sofrendo bastante com sua ausência. Se você a viu por aí, entre em contato pelo telefone (41) 99906-9668.