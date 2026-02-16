No fim da tarde do último domingo (15), o cachorrinho Romeu fugiu de sua casa, que fica na rua Maria de Lourdes Grawboski Kampa, no Centro. Seus tutores procuraram ele pela região, mas ainda não o encontraram.

Romeu é um cachorrinho idoso, de porte pequeno, com pelos curtos mesclados nas cores branco e caramelo. Por conta da idade avançada, o animal tem dificuldades para andar e pode estar assustado e desorientado, a família está bastante preocupada com o desaparecimento e pede ajuda da população para levá-lo para casa.

Qualquer informação sobre o paradeiro do Romeu pode ser enviada através do telefone (41) 99860-1518.