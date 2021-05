ONG arrecada alimentos para campanha “Juntos contra a Fome”, da RPC

A arrecadação de alimentos continua na sede da ONG EVA. no Centro. Foto: divulgação

A ONG Eva – Espaço Vida e Amor, que atende mulheres em tratamento contra o câncer, realizou no sábado, 8 de maio, um drive thru em frente à sua sede, no Centro, para arrecadar alimentos. A ação fez parte da campanha “Juntos contra a Fome”, da RPC, na qual a entidade está cadastrada. No total foram arrecadados 50kg de alimentos, doados por pessoas da comunidade. As doações serão destinadas a famílias que estão passando por dificuldades nessa pandemia.

A sede da ONG em Araucária e a sede localizada na Lapa, são pontos de coleta da campanha e continuam recebendo doações. Os endereços são: Casa EVA Araucária (Rua Doutor Bruno Cichon, 39, Centro – fone 3552-5412) e Casa EVA Lapa (Rua Barão do Rio Branco, 1720, Centro Histórico da Lapa – fones 41 99675-3656 e 99156-8646).

Para mais informações sobre a campanha “Juntos contra a Fome”, acesse o site rpc.com.br ou baixe o aplicativo Você na RPC.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021