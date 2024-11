ONG de apadrinhamento canino promove evento de adoção de cães no sábado (23), no Vicari

A adoção de cães é super importante, porque além de mudar a vida de um pet, você recebe o maior amor do mundo como retribuição. Experimente essa sensação maravilhosa, participe do Evento de Adoção que acontecerá neste sábado (23/11) no estacionamento do Supermercado Vicari, e leve para casa um (ou dois, três…) dos cãezinhos que estarão disponíveis para adoção.

Animais de vários portes, cores e idades, acolhidos pelas ONG Apadrinhamento Canino – Acolhimento e Bem-estar Animal, entidade organizadora do evento, estarão à procura de um novo lar. Na ocasião, a ONG também estará recebendo doações de caminhas para pets, cobertinhas, potinhos para alimentação e rações.

Sobre a ONG

A ONG Apadrinhamento Canino – Acolhimento e Bem-estar Animal iniciou suas atividades em junho de 2019, de forma independente, e em janeiro de 2023 foi declarada de utilidade pública (Lei Municipal nº 4.088). “Nossa jornada começou através de uma campanha de vacinação que atendeu 130 animais que viviam em uma ONG voltada mais para gatos. Na ocasião, constatamos que esta ONG enfrentava limitações físicas e financeiras para prover as necessidades dos cães acolhidos, então decidimos criar nossa própria ONG”, conta a presidente da entidade, Ana Paula Bittencourt Okamoto.

Ela conta que a proposta inicial era prestar cuidados adequados e viabilizar adoções definitivas para esses cães em estado de vulnerabilidade. “Eram animais com diversas enfermidades e tumores, sem protocolo vacinal, amontoados em um terreno. Diante dessas condições, nos empenhamos em realizar campanhas para fornecer atenção médico-veterinária e cuidados estéticos, além de viabilizar sua participação em feiras quinzenais de adoção. Em apenas 6 meses, conseguimos encaminhar 28 cães para adoção. Foi a partir daí que surgiu a ideia de buscar padrinhos e madrinhas que pudessem contribuir mensalmente para o bem-estar de um cão apadrinhado, assegurando-lhes vacinação regular e vermifugação, estabilizando sua saúde e potencializando as chances de serem acolhidos por uma família amorosa. Então adquirimos uma chácara para acolhê-los melhor e possibilitar que recebam os cuidados necessários”, relata Ana Paula.

Além dos padrinhos e madrinhas que ajudam a financiar os cuidados básicos para os cães, como alimentação, vacinação, castração e tratamentos veterinários quando necessários, a ONG promove eventos de arrecadação de fundos, como bazares e rifas, e busca parcerias com empresas e estabelecimentos locais. “No entanto, ainda há necessidade de recursos adicionais, uma vez que grande parte das despesas é suprida pela renda pessoal dos membros da ONG”, declara Ana Paula.

Serviço

O evento de adoção acontece neste sábado (23/11), das 9h às 13h, no estacionamento do Supermercado Vicari, localizado na Rua Alfredo Parodi, 224, no Centro. Para ajudar a ONG Apadrinhamento Canino – Acolhimento e Bem-estar Animal, entre em contato pelo fone (41) 98745-0022 ou acesse o Instagram @apadrinhamentocanino2.