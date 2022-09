ONG EVA abre inscrições para mais uma edição do concurso Miss EVA

A ONG EVA já iniciou os preparativos para a 4ª edição do seu tradicional concurso Miss EVA. O evento será no dia 29 de outubro, na cidade da Lapa, onde a ONG também atua. Para isso, está com as inscrições e as pacientes oncológicas que estão em tratamento ou em remissão e desejam participar, poderão se inscrever através do link https://my.forms.app/espacovidaaraucaria/formulario-de-inscricao, até o dia 30 de setembro.



Este ano o concurso contará com duas categorias apenas: de 18 a 35 anos e acima de 35. Poderão participar mulheres de Araucária, Curitiba, São José dos Pinhais, Lapa, Contenda, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Mandirituba e Quitandinha.



A ONG EVA fica na rua Luiz Franchescki, 963, na Vila Angélica. Contatos pelos fones (41)99882-4611 e (41) 99235-8821 ou pelo e-mail espacovida.araucaria@gmail.com