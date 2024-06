ONG EVA agora faz parte do Mapa de ONG’s do Oncoguia

Fundada há sete anos, a ONG EVA, que atende pacientes oncológicas e dá assistência às suas famílias, acaba de ser incluída no Mapa de ONG’s, um site idealizado pelo Oncoguia (@oncoguia). O espaço reúne organizações dedicadas a apoiar pacientes com câncer e seus familiares, tornando a busca por ajuda mais fácil e acessível.

Todas as associações, institutos e organizações não governamentais, oficialmente registradas e sem fins lucrativos que atuem no mundo do câncer que tenham preenchido o formulário de cadastro na íntegra com dados legítimos estão aptas a fazerem parte do projeto. “A ONG EVA preencheu todos os requisitos e foi avaliada durante quatro meses até ser aprovada. O Mapa das ONG’s é nacional e é uma honra para nós estarmos nessa plataforma. É um reconhecimento ao trabalho que estamos desenvolvendo durante todos esses anos, porque foram muitas lutas vencidas até aqui e com certeza, cada uma delas serviu para o nosso crescimento”, declarou a presidente da ONG EVA, Adri Ribeiro.

Ainda de acordo com ela, o Mapa conecta pacientes, profissionais de saúde e ONGs, fortalecendo toda a rede de apoio e promovendo um acolhimento ainda maior para todos. “É uma plataforma, simples e acessível e visa garantir que a informação chegue em quem precisa”, reforça. Para saber mais sobre o Mapa das ONG’s, acesse www.mapadeongs.org.br.