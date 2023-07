ONG EVA convida mulheres para um café com palestra sobre intimidade feminina

No sábado, 29 de julho, às 10h, a ONG EVA convida todas as mulheres araucarienses para um café especial, com palestra sobre a intimidade feminina. O tema será abordado pelas empreendedoras Eliane Maraschin e Mayara Borges, da Charlote Boutique Íntima. O evento acontece na sede da ONG, que fica na rua Luiz Franceschi, 963, na Vila Angélica.

A entrada será franca e cada convidada poderá levar uma amiga, mas é preciso confirmar presença das duas pelo telefone (41) 99715-4326, falar com Micheli. As organizadoras pedem para não levar crianças, pois o tema da palestra será exclusivo para adultos.

Edição n. 1372