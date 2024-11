ONG EVA é convidada a participar da 8ª edição do Café com Propósito

O Café com Propósito, que começou pelas mãos da empresária Valéria Silva de Jesus, e este mês entrou na sua 8ª edição, teve como enfoque a campanha Outubro Rosa. A ONG EVA, que atende as pacientes oncológicas que estão ou já concluíram seus tratamentos contra o câncer, foi convidada a participar.

“Nesse mês não conseguimos promover nosso Jantar Rosa, por ser ano eleitoral, o que nos trouxe vários impedimentos, porém participamos com orgulho do Café com Propósito, um evento maravilhoso que acontece todos os meses e deixa o coração de cada mulher mais quentinho e a alma mais leve. Agradecemos imensamente o convite”, afirma a presidente da ONG EVA, Adri Ribeiro.

A 8ª edição do Café aconteceu na OKA Pizza Bowling e reuniu um número expressivo de mulheres. “O Café com Propósito começou no meu salão de beleza, com apenas 8 mulheres, mas ficou tão grande que tivemos que buscar um espaço maior. Sou membro da Casa de Israel, mas esse evento não tem cunho religioso, embora tenha nascido no coração de Deus. O café foi feito para mulheres que decidiram ter um momento para chamar de seu”, declara Valéria.

