ONG EVA faz ação emergencial para arrecadar agasalhos, calçados e alimentos

Foto: divulgação

Sensibilizada com a triste situação enfrentada por muitas famílias carentes de Araucária, a ONG EVA – Espaço Vida e Amor está fazendo uma campanha emergencial para arrecadar roupas, calçados, cobertores, material de higiene pessoal e de limpeza e, principalmente, alimentos e leite. Segundo a presidente da entidade, Adry Ribeiro, se cada um doar um pouco do que tem em casa, ninguém irá passar frio ou sofrer com a falta de comida. Precisamos ter mais empatia, mostrar que ainda há esperança nesse mundo”, comentou.

As doações poderão ser entregues na sede da ONG, que fica na rua Dr Bruno Cichon, 39, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 9 às 18 horas. A ONG lembra que a campanha segue somente até a próxima sexta, 25 de junho, e a entrega às famílias será feita na sequência.

Texto: Maurenn Bernardo