A ONG EVA – Espaço Vida e Amor, está realizando um chamamento de pacientes em tratamento ou em acompanhamento de câncer, para preenchimento de cadastro. O objetivo é saber quantas pessoas estão nessas condições, onde residem e quais as suas principais necessidades. “Esse chamamento é urgente e fundamental, pois precisamos conhecer esses pacientes, saber quantos são atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e quantos possuem convênio de saúde”, afirma a idealizadora da ONG, Adriane Ribeiro.

Segundo ela, existem muitas legislações federais, cuja aplicação é responsabilidade de cada estado e município, e a ONG EVA já conseguiu algumas conquistas com base nisso. Atualmente, a entidade tem projetos importantes em andamento, porém para que possa dar prosseguimento, necessita identificar todos os pacientes oncológicos residentes em Araucária, entre homens, mulheres e crianças. Para se cadastrar é muito fácil, basta preencher o formulário disponível no link: https://forms.gle/yjhYmi4DtufVUeof7, informando dados pessoais, dados sobre o tratamento, entre outros.

Adriane descreve que quando um paciente recebe o diagnóstico de câncer, ele frequentemente é encaminhado para outros municípios para receber o tratamento, deixando de constar nas estatísticas de Araucária. Isso ocorre porque, em geral, esses municípios possuem hospitais especializados. No entanto, o paciente continua residindo em Araucária e, além do tratamento, possui outras necessidades que nem sempre são supridas pelo SUS, como assistência social.

“Nós estamos justamente em busca de recursos para auxiliar esses pacientes, e por isso o cadastro é muito importante. O objetivo é identificá-los, oferecer apoio e informá-los sobre seus direitos. A ideia é criar um canal para que os pacientes entrem em contato e nos forneçam informações. Se preferirem, eles também poderão comparecer pessoalmente à sede da ONG EVA, localizada na Rua Coronel Joaquim Palhano, nº 50, centro de Araucária”, declara Adriane.

