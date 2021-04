ONG EVA firma parcerias para oferecer atendimento psicológico e jurídico

ONG EVA está sempre buscando novos serviços para melhor atender as mulheres em tratamento contra o câncer. Foto: Marco Charneski

A ONG EVA – Espaço Vida e Amor firmou parcerias com instituições de ensino superior de Araucária, para oferecer mais benefícios às mulheres em tratamento contra o câncer, que são assistidas pela entidade. Uma das parcerias é com a FAE Centro Universitário, que vai disponibilizar estagiários do curso de Psicologia para fazer atendimentos online, com dias e horários agendados, conforme a demanda. Esse atendimento, que deverá iniciar em breve, também será estendido para as famílias das assistidas, incluindo marido e filhos, caso haja necessidade.

Outra parceria foi firmada com a Unifacear, que também vai disponibilizar estagiários do curso de Direito, que atenderão as mulheres presencialmente, com início previsto para maio, se a pandemia estiver controlada. Enquanto os atendimentos não começam, os alunos encaminharão doações de alimentos, roupas e calçados para a EVA, que contarão como horas curriculares. Os novos serviços vão beneficiar também as mulheres assistidas da Lapa, onde a ONG possui outra unidade.

Além disso, a entidade está cadastrada no Programa Impulso da RPC, como posto de coleta da campanha Juntos Contra a Fome, cujo objetivo é incentivar a arrecadação de alimentos não perecíveis em Curitiba e Região Metropolitana. As doações poderão ser entregues na Casa EVA Araucária (Rua Doutor Bruno Cichon, 39, Centro – fone 3552-5412) e Casa EVA Lapa (Rua Barão do Rio Branco, 1720, Centro Histórico da Lapa – fones 41 99675-3656 e 99156-8646).

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021