ONG EVA pede doações de roupas seminovas para seus leilões virtuais

A ONG EVA – Espaço Vida e Amor, não tem medido esforços na busca de recursos para manter seus projetos e atender as mulheres em tratamento contra o câncer, que são atendidas pela entidade. Além dos projetos sociais que vem mantendo, a ONG realiza diariamente leilões virtuais de roupas seminovas. Os leilões acontecem em grupo de WhatsApp e são divididos por categorias: masculino (Leilão Papo de Adão), feminino (Leilão EVA) e infantil. O problema é que as roupas leiloadas vêm através de doações, por isso a entidade pede a colaboração das pessoas para que doem aquelas peças em bom estado, que há muito tempo estão no guardarroupa, sem serem usadas.

O lance inicial do leilão é R$10,00 e os acréscimos para os demais lances não pode ultrapassar R$2,00. O “leiloeiro” também estabelece um prazo para encerrar os lances e ver quem arrematou a peça. Para participar dos leilões ou fazer doações de roupas, é só entrar em contato com a ONG pelo (41) 99631-7473.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1267 – 27/06/2021