ONG EVA promove café especial para mulheres com o tema empreendedorismo

Um evento promovido pela ONG EVA que acontece todo último sábado do mês vem proporcionando momentos de confraternização e aprendizado às mulheres de Araucária. O Coffee EVA aconteceu no dia 30/09 e teve como tema o empreendedorismo feminino. As participantes acompanharam a palestra “Mulheres de Sucesso”, com uma representante do Clube das Decididas.

Na ocasião também teve início o curso de bijuterias, que terá duração de três edições do Coffee, a formatura será no encontro de dezembro e todas irão receber certificados. O curso é ministrado pela designer de joias Cris Santos.

A ONG também está acelerando os preparativos para o concurso Miss EVA, que acontecerá no dia 22 de outubro, às 14h, no Centro Dia Idoso. Para que o evento seja perfeito, a ONG está precisando de apoiadores, como maquiadoras profissionais que ajudem a produzir as mulheres em prol da luta contra o câncer de forma voluntária, para que elas fiquem lindas e radiantes na passarela. Interessadas devem entrar em contato com Thaís Borges pelo fone (41) 98821-4822 para organização dos horários dos atendimentos.

A EVA também precisa do apoio de uma empresa de locações que possa emprestar os trajes finos para as mulheres desfilarem. Interessados em patrocinar o evento poderão entrar em cntato pelo fone (41) 99882-4611.

Edição n.º 1383