ONG EVA promove mais um bazar neste sábado (11) com peças a partir de R$1,00

A ONG EVA fará mais um mega bazar de roupas seminovas no próximo sábado (11/11), com preços de arrasar. As peças infantis serão vendidas por apenas R$1,00 e as adultas a R$2,50. O evento acontece das 7h30 às 12h, na sede da entidade, que fica anexa ao Colégio CTI, na Rua Luis Franceschi, 963, bairro Thomaz Coelho.

Este é o segundo bazar promovido pela ONG com as mais de 15 mil peças recebidas como doação, cuja finalidade é a venda para gerar renda e aplicar nos seus projetos sociais. “Separamos uma grande quantidade de peças que sobraram do primeiro bazar e doamos para as comunidades do Jardim Israelense, Portelinha, Arvoredo e Santa Cruz. Após este segundo bazar, tudo que sobrar faremos mais uma doação para as comunidades que estão precisando”, disse Adri Ribeiro, presidente da ONG.