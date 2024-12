ONG EVA promove mega bazar de Natal neste sábado (14)

Com o objetivo de arrecadar fundos para o Jantar de Natal das Evas (mulheres em tratamento contra o câncer), a ONG EVA promoverá um mega bazar no próximo sábado (14/12). O evento será no horário das 9h às 11h, no antigo Colégio CTI, localizado na Rua Luiz Franceschi, 963, ao lado da empresa Risotolândia.

As pessoas poderão encontrar lindas opções em roupas, calçados e acessórios – novos e seminovos-, com valores a partir de R$8,00 até R$35,00. Para o pagamento serão aceitos cartões de débito, crédito, PIX ou dinheiro.

Sobre o jantar

O Jantar de Natal das EVAS será na próxima segunda-feira (16), no Restaurante Madalosso, em Curitiba. O evento irá reunir 150 mulheres pacientes oncológicas que são atendidas pela ONG. Independentemente da arrecadação do bazar, a entidade ainda está precisando de apoiadores, empresários e comerciantes, que patrocinem esse jantar. Informações podem ser obtidas pelo fone/whatsapp (41) 99882-4611.