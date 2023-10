ONG EVA recebe visita de parceiros importantes que vieram conhecer os projetos da entidade

A ONG EVA, que atende pacientes em tratamento contra o câncer e seus familiares, recebeu nos últimos dias, visitas importantes de parceiros que ajudam a entidade.

Uma dela foi do gerente executivo do Instituto C&A Gustavo Guvena, que fez questão de vir conhecer de perto os projetos da ONG, que há dois anos vem recebendo apoio do Instituto Modas para o Bem da C&A.

“Ficamos honradas com a visita do gerente executivo do Instituto, que veio acompanhado da sua secretária Beatriz. Ele nos confessou que estava curioso para conhecer pessoalmente os trabalhos que fizemos, mesmo porque, tem recebido ótimas referências a nosso respeito. Guvena está na C&A há mais de 20 anos, é um homem negro, que representa perfeitamente a missão da empresa em valorizar a diversidade e a inclusão, a C&A é conhecida por criar oportunidades para que todos possam se destacar no mercado de trabalho, independentemente de cor ou raça. Como mulher negra, me senti representada”, elogiou.

Adri comentou que o diretor da C&A quis conhecer mais sobre a ONG, seus projetos e principais necessidades. “Geralmente as entidades recebem apoio da Instituto Modas para o Bem durante um ano e nós já estamos com eles há quase dois anos. Isso porque cuidamos muito bem da nossa entidade, fizemos prestações de contas mensais da venda de todas as roupas que eles nos doam. Os voluntários do Instituto nos visitam com frequência e esse contato é muito importante para nós”, declarou.

Outra visita ilustre

A ONG EVA recebeu ainda a visita do gestor de ação social da FAE Centro Universitário, Frei Claudino Gilz, instituição parceira da ONG EVA. “Temos uma grande parceria com a FAE, recebemos estagiários de Psicologia que esporadicamente vem atender nossas pacientes oncológicas. A conversa com o Frei Claudino girou em torno da criança de um projeto de atendimento psicológico e também jurídicos para nossas pacientes, fazendo com que elas sejam atendidas diretamente na FAE. Ele nos garantiu que vai incluir isso no planejamento deles porque há grande interesse em seguir nos apoiando”, comentou Adri.

Ela comentou ainda que recentemente uma das estagiárias de Psicologia da FAE, que mora em Araucária, organizou uma ação do Outubro Rosa, junto a um grupo de voluntários de Curitiba, eles doaram para a ONG vários produtos de beleza, para presentear as participantes do Concurso Miss EVA, que será realizado no dia 22 de outubro.