ONG EVA vai inaugurar bazar fixo no próximo sábado

Foto: Katty Ferreira

No próximo sábado, 29 de maio, a ONG EVA – Espaço Vida e Amor, fará a inauguração oficial do seu bazar fixo, que fica na Avenida Victor do Amaral, 1067, ao lado da Caixa Econômica Federal, no Centro. A loja vai atender no horário das 9h às 17h, tomando todos os cuidados necessários com relação à normas sanitárias de controle e prevenção da Covid 19. No local os clientes poderão encontrar roupas e calçados seminovos, em perfeito estado, com valor máximo de R$ 10,00.

Segundo a presidente da ONG, Adry Ribeiro, o bazar já estava atendendo a algumas semanas, mas somente agora terá sua inauguração oficial. “As roupas e calçados são 100% doados e a renda obtida a partir da venda é revertida para o próprio bazar e ainda para compra de medicamentos e alimentos para as mulheres assistidas, bem como para outros projetos mantidos pela ONG”, explica Adry.

Ainda de acordo com ela, a cada dois meses, as mulheres cadastradas na entidade podem ir até o bazar e escolher até cinco peças para elas, sem custo nenhum. “Elas só precisam apresentar o cadastro da instituição”, lembra Adry.

Serviço

O Bazar da ONG EVA fica na avenida Victor do Amaral, 1067, ao lado da Caixa Econômica Federal, no Centro. O horário de atendimento é das 9h às 17h.

Texto: Maurenn Bernardo