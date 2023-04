ONG fará evento solidário no Dia das Mães e precisa de apoiadores

Após o sucesso das ações realizadas na Páscoa, onde atendeu mais de duas mil crianças, a ONG Solidárias Festinhas está organizando um evento solidário para o Dia das Mães, data comemorada no mês de maio. A proposta é atender 60 mães em situação de vulnerabilidade social, pertencentes a várias comunidades de Araucária.

No dia do evento será realizado um almoço, preparado e servido por voluntários, palestras motivacionais, dicas de auto cuidado, momento de acolhida, bingo e distribuição de kits de higiene pessoal. Para realizar esta ação a ONG está pedindo doações dos seguintes itens: shampoo, condicionador, maquiagens, hidratantes, absorventes, sabonetes, batons, esmaltes, desodorantes, escovas de dente e outros itens de higiene pessoal.

As doações também poderão ser em dinheiro, via PIX na chave CNPJ 35 311 849 0001 60, recursos que serão utilizados na compra dos itens para montar os kits e ingredientes para o almoço e sobremesa das mamães. As doações poderão ser entregues até o dia 5 de maio, através do Instagram @ongsolidariasfestinhas.

Edição n. 1358