ONG pede colaboração para realizar Chá Solidário alusivo à campanha Agosto Dourado

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o leite materno deve ser o alimento exclusivo do recém-nascido até os seis meses de vida, sendo ideal a continuação da amamentação até os 2 anos do bebê. Para incentivar a amamentação, neste mês acontece a campanha Agosto Dourado, cuja cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

Nesse contexto, a ONG Solidárias Festinhas, que tem sede na Cidade Industrial de Curitiba, porém com forte atuação nas comunidades carentes de Araucária, irá promover um Chá de Bebê Solidário, com foco na importância da amamentação. O evento será no dia 26 de agosto (sábado), às 10h, na sede de associação de moradores da Favorita.

As participantes, mulheres que fazem parte do cadastramento da ONG, vão acompanhar uma palestra sobre os benefícios de amamentar seus bebês, receberão kits contendo roupinhas e ainda vão saborear um delicioso café. Para que o Chá Solidário seja realizado conforme o planejado, a ONG está solicitando doações de bolos, salgados, sucos, café e demais ingredientes e também roupinhas de bebê. Interessados em ajudar poderão entrar em contato pelos fones (41) 99916-1324 (Léo) ou (41) 99565-7405 (Fernanda).

Edição n.º 1376