ONG Projeto Oliveira faz campanha de arrecadação de doces para o Natal

A ONG Projeto Oliveira vem atendendo Araucária com uma ação de Natal que realiza desde o ano de 2009. O objetivo é levar alegria para crianças de diversos bairros, através da distribuição de lanches, balas, pirulitos, pipocas ou outras guloseimas. Este ano a entrega está prevista para 21 de dezembro, com a equipe percorrendo desde a Avenida Archelau de Almeida Torres até chegar no campinho do Jardim Arvoredo.

Até agora a ONG já conseguiu arrecadar 600 cestas básicas, que também serão entregues para algumas famílias, 3 mil pães, 6 mil pacotes de pipoca, mas ainda é necessário muito mais, para que o Natal das crianças possa realmente se transformar em uma data inesquecível. As doações podem ser entregues na rua Guadalajara 539, no Centro, ou entrar em contato pelo fone (41) 99682-6116.

Edição n.º 1439.