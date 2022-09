ONG Reencontro busca parcerias para realizar “Pedágio da Adoção”

Dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção, e a ONG Reencontro, instituição de apoio à adoção, está planejando uma ação para marcar a data. Em função da pandemia, que restringe a realização de eventos com aglomerações de pessoas, a proposta é fazer o “Pedágio da Adoção”, em uma via de grande movimento do Município, no intuito de abranger um número maior de pessoas e sensibilizá-las sobre a questão da adoção. O local e a data do evento serão definidos em breve.

“Já estamos em contato com a Prefeitura e o Departamento de Trânsito para pedir autorização e a parceria nessa ação. “Queremos mobilizar e trazer visibilidade à causa adotiva, para que possamos ampliar nossos trabalhos que são voltados às crianças em situação de acolhimento e as famílias na fila de adoção. Vamos adotar essa ideia?”, convida o coordenador da entidade, Marcelo Santos.

A ONG também conta com o apoio de outros parceiros para a realização do “pedágio”, já que além de dar visibilidade à adoção, o objetivo também é arrecadar fundos para manter os trabalhos da ONG. “Por isso pedimos ajuda dos empresários, para que nos apoiem com a doação de brindes como camisetas, canecas e faixas para o evento. Eles podem entrar em contato pelo fone 9 9524-8400 ou pelo e-mail reencontroadocao@gmail.com”, diz o coordenador.

