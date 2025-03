ONG Reencontro perde seu espaço de atendimento no Centro

A ONG Reencontro, criada em 2018 para dar apoio a toda rede de adoção em Araucária, perdeu seu espaço de atendimento no Centro e agora está atendendo em uma sala provisória, localizada na Rua Raimundo Suckow, 105, no bairro Iguaçu, que foi cedida pela Escola Shanduca.

“O espaço central onde até então atendíamos, havia sido cedido pela APMI, mas lá sofríamos assaltos frequentes e perdemos quase tudo do pouco que tínhamos. A casa também estava irregular para conseguirmos os documentos para os editais. Além disso, precisava de muitas reformas e mesmo a ONG solicitando, os reparos não foram feitos. Também sofríamos constantemente com a falta de água e luz. Era um transtorno! Infelizmente, depois que saímos, as reformas aconteceram”, lamentou Marcelo Santos, coordenador da ONG.

Sem recursos disponíveis, a ONG Reencontro está fazendo um apelo junto aos empresários e comerciantes locais, para encontrar uma nova sede. Os interessados em aderir à causa podem entrar em contato pelo fone (41) 99524-8400, falar com Marcelo.

SOBRE A ONG

A ONG promove o encontro de crianças e adolescentes institucionalizados, legalmente aptos à adoção, com pretendentes habilitados. A entidade oferece curso, encontros, atendimentos terapêuticos e todo o acompanhamento pré e pós-adoção.

Um dos destaques é o programa “Vidas que se Encontram”, que tem como foco a adoção tardia, buscando criar esta oportunidade para crianças e os adolescentes de difícil adoção. Nessa célula, somente os pretendentes devidamente habilitados podem participar.

“A comarca de Araucária convida os pretendentes de nível estadual a participarem de uma tarde de festa com crianças institucionalizadas e destituídas do poder familiar. Esse evento acontece duas vezes ao ano, sendo um presencial e outro de forma virtual. As crianças e os adolescentes são convidados a participar através do Sistema da Infância e da Juventude no Estado do Paraná – CONSIJ e das Varas das Infâncias das comarcas parceiras”, explica Marcelo.

