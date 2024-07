A ONG Reencontro, que apoia toda rede de adoção na cidade, convida a comunidade araucariense para participar do seu arraiá julino, que acontecerá no próximo sábado, 27 de julho, das 12h às 17h. A festa será para arrecadar fundos para a instituição, a fim de dar continuidade aos trabalhos, que incluem os encontros de crianças e adolescentes institucionalizados, legalmente aptos à adoção, com pretendentes habilitados.

O evento contará com muitas atrações, como piscina de bolinhas, cama elástica e basquete eletrônico, além de barracas com deliciosas comidas típicas, salgados e quentão. O festerê será na sede da ONG, localizada na Rua Coronel Antônio Xavier, 529, Centro. Edição n.º 1425