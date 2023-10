A ONG Reencontro – Adoção Consciente de Crianças e Adolescentes está com inscrições abertas até o dia 18 de outubro para casais de todo o Brasil participarem da edição deste ano do Projeto Vidas que Se Encontram. Interessados devem estar habilitados pelo Sistema Nacional de Adoção e se inscrever pelo e-mail reencontroadocao@gmail.com. As inscrições são gratuitas, porém as vagas são limitadas.

Estarão presentes no evento crianças e adolescentes de comarcas do Paraná e de Santa Catarina, essa é a terceira edição do evento, que já conta com 30 adoções em eventos anteriores.

O Projeto “Vidas que se encontram” proporciona interação entre os dois lados do sistema de adoção, aumentando as chances de adoção de crianças e adolescentes que não estão no perfil mais procurado pelos pretendentes, pois geralmente visam mais bebês.

Conhecendo e entrando em contato com as crianças, aumenta-se a possibilidade de interesse por um perfil que até então poderia ser diferente do imaginado.

Foi o que aconteceu inclusive com o presidente da ONG Reencontro, Marcelo Santos. Ele estava na fila e preferia adotar um bebê. Em uma festa de outra ONG com o mesmo intuito, ele conheceu aquele que viria a ser seu filho. “Quando eu olhei para ele, senti que era o meu filho”, relata.

A festa desse ano do Vidas que se Encontram ocorrerá dia 28 de outubro. Pessoas que desejam apoiar a causa podem fazer doações para a ONG pelo PIX CNPJ: 35.248.390/0001-06. Mais informações, acesse o site (Clique aqui) ou pelo Facebook Reencontro – Adoção Consciente.

Edição n.º 1384