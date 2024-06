ONG Reencontro recebe prêmio de R$5 mil do programa Nota Paraná

O Nota Paraná, programa de conscientização fiscal coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda, distribuiu 40 prêmios de R$ 5 mil a entidades sociais de 28 municípios no sorteio do dia 6 de junho.

Entre as 35 instituições premiadas está a ONG Reencontro, de Araucária, que apoia toda rede de adoção na cidade e promove o encontro de crianças e adolescentes institucionalizados, legalmente aptos à adoção, com pretendentes habilitados.

Ao todo, 1.706 instituições que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego concorreram aos prêmios neste mês. As organizações cadastradas recebem ao menos R$ 100 a cada edição do programa.

“Foi muito bom recebermos esse prêmio, esta é a segunda vez que somos sorteados. É uma prova de que estamos sempre desempenhando um trabalho árduo para captar recursos e ter um fôlego para pagar as contas da instituição. Os prêmios sempre nos ajudam a seguir em frente com nossos projetos”, comentou o presidente da ONG, Marcelo Santos.

Para ajudar instituições como a ONG Reencontro através do Nota Paraná, basta o consumidor doar as notas fiscais das suas compras. Assim, tanto os créditos de ICMS como bilhetes para concorrer aos sorteios são direcionados para a entidade. O consumidor também pode vincular o seu CPF ao CNPJ de uma instituição social específica para que a transferência dos créditos seja feita de forma automática.

Outras três formas de efetivar a doação são por meio da aba “Minhas Doações” do site do Nota Paraná, na qual é necessário inserir CPF, senha e a chave de acesso da nota fiscal; pelo aplicativo do Nota Paraná, disponível para Android e iOS, em que é preciso escolher a opção “Doações”, buscar a entidade desejada e ler o QR Code da nota fiscal; e, por fim, a nota fiscal pode ser depositada em urnas disponibilizadas pelas entidades nos estabelecimentos comerciais do Estado.

Como participar

Participar do Nota Paraná é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. A prática possibilita o acúmulo de créditos que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.